Kanpur News: एसआईआर अभियान में मतदाताओं की मदद करेंगे सपा कार्यकर्ता

विज्ञापन





बैठक में संदीप यादव को नगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अर्पित त्रिवेदी ने पनकी में पकड़ी गई नकली सीमेंट फैक्टरी और कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में भाजपा के एक बड़े नेता का नाम सामने आ सकता है। संचालन डॉ. इंद्रदेव ने किया। (संवाद)

विज्ञापन

कानपुर। समाजवादी युवजन सभा की बैठक में 24 तारीख को होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। महानगर अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने कहा कि कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र पर सक्रिय रहकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने में सहयोग करेंगे।