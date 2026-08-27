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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   SP MLA Enters 18-Foot Pit at Saraiyan Crossing, Protests Against Nagar Nigam

कानपुर: 18 फीट गहरे गड्ढे में उतरे सपा विधायक, बोले- नगर आयुक्त आएंगे तभी हटूंगा

Thu, 27 Aug 2026 01:25 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 01:25 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ के वीआईपी रोड स्थित सरैयां चौराहे पर सड़क धंसने से बने करीब 18 फीट गहरे गड्ढे को लेकर गुरुवार को कैंट से सपा विधायक मो. हसन रूमी ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया।

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SP MLA Enters 18-Foot Pit at Saraiyan Crossing, Protests Against Nagar Nigam
18 फीट गड्ढे में उतरे सपा विधायक - फोटो : amar ujala

विस्तार
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विधायक सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतरे और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद फखर इकबाल भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि यह वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी सड़क है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से रोजाना कई नेताओं का सर्किट हाउस आना-जाना होता है, इसके बावजूद सड़क की यह स्थिति बनी हुई है।

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नगर आयुक्त के आने तक धरने की चेतावनी

हसन रूमी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर आयुक्त के मौके पर आने तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आंधी, पानी और बरसात के बावजूद गड्ढे में बैठकर विरोध जारी रखने की बात कही।

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गौरतलब है कि बुधवार को सरैयां चौराहे पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से करीब 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। इसके बाद से ही मौके पर लोगों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। विधायक ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की।

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