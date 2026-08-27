कानपुर: 18 फीट गहरे गड्ढे में उतरे सपा विधायक, बोले- नगर आयुक्त आएंगे तभी हटूंगा

विधायक सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतरे और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद फखर इकबाल भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि यह वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी सड़क है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से रोजाना कई नेताओं का सर्किट हाउस आना-जाना होता है, इसके बावजूद सड़क की यह स्थिति बनी हुई है।

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