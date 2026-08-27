सख्ती का असर: जमाखोरों पर चला प्रशासनिक डंडा, लुढ़के प्याज और चीनी के दाम, थोक से लेकर फुटकर बाजार तक राहत

कानपुर में शासन और जिला प्रशासन ने जमाखोरों पर डंडा चलाया तो प्याज और चीनी के भाव लुढ़क गए हैं। चीनी केे थोक भाव 59 रुपये किलो हो गए हैं। फुटकर में यह 65 रुपये किलो पर आ गई है। थोक में प्याज 35 रुपये और फुटकर में 55 रुपये किलो बिकने लगा है।

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तीन दिन में थोक में चीनी के भाव सात रुपये किलो तक कम हो गए हैं। पहले यह 66 रुपये में थी। फुटकर में चीनी अभी तक 68 से 70 रुपये किलो में बिक रही थी। अगले कुछ दिनों में भावों में और कमी आने की संभावना है। एक अगस्त को फुटकर में चीनी 48-49 रुपये किलो थी।