फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Social Worker Akhilesh Singh Rathore Visits Yashi’s Family, Offers Financial Support

कानपुर बोरवेल हादसा: बेटी के साथ छिना आशियाना, यशी के परिवार की मदद को आगे आए समाजसेवी

Mon, 31 Aug 2026 01:03 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 31 Aug 2026 01:03 PM IST
सार

Kanpur News: रक्षाबंधन के दिन घर के आंगन में हुए हादसे में जमीन में समाई 18 वर्षीय यशी के घर समाजसेवी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। परिवार से बातचीत के दौरान वह भावुक भी हो गए।

विज्ञापन
Social Worker Akhilesh Singh Rathore Visits Yashi’s Family, Offers Financial Support
कानपुर में आंगन धंसने से यशी की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अखिलेश सिंह राठौर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को मिलने वाली सहायता तो मिलेगी ही, लेकिन समाजसेवियों का भी कर्तव्य है कि वे आगे बढ़कर परिवार के दुख में सहभागी बनें और हरसंभव मदद करें।

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन यशी के दौरान रेस्क्यू में परिवार ने अपनी बेटी के साथ अपना आवास भी खो दिया। रेस्क्यू के दौरान मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऐसे में अब परिवार के सामने बेटी के साथ अपना घर दोबारा खड़ा करने की भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग मिलकर परिवार को दोबारा घर बनाने में सहयोग करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

Social Worker Akhilesh Singh Rathore Visits Yashi’s Family, Offers Financial Support
जमीन में समाई यशी के घर समाजसेवी अखिलेश सिंह राठौर - फोटो : amar ujala

समाजसेवियों से आगे आने की अपील

अखिलेश राठौर ने अन्य समाजसेवियों से भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनना ही समाज और जनहित के प्रति सच्ची जिम्मेदारी है।

विज्ञापन

मौके पर मौजूद पार्षद राजा भैया ने भी परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने संगठन में इस संबंध में बात करेंगे और पीड़ित परिवार के भवन निर्माण में सहयोग कराने का प्रयास करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed