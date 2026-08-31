कानपुर बोरवेल हादसा: बेटी के साथ छिना आशियाना, यशी के परिवार की मदद को आगे आए समाजसेवी

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन यशी के दौरान रेस्क्यू में परिवार ने अपनी बेटी के साथ अपना आवास भी खो दिया। रेस्क्यू के दौरान मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऐसे में अब परिवार के सामने बेटी के साथ अपना घर दोबारा खड़ा करने की भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग मिलकर परिवार को दोबारा घर बनाने में सहयोग करेंगे।