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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Silver has become cheaper by 5,000 rupees, and gold by 3,300 rupees.

Kanpur News: चांदी पांच हजार रुपये तो सोना 3300 रुपये हुआ सस्ता

Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
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Silver has become cheaper by 5,000 rupees, and gold by 3,300 rupees.
कानपुर। सोने-चांदी की कीमतों में शनिवार को भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव में प्रति किलो पांच हजार रुपये और सोने में प्रति 10 ग्राम 3300 रुपये की कमी आई। इसके बाद चांदी का भाव घटकर 1,85,000 रुपये प्रति किलो और सोने का भाव 1,41,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। शुक्रवार को चांदी 1,90,000 रुपये और सोना 1,44,500 रुपये में था। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल, कच्चे तेल और डॉलर की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कीमती धातुओं के दाम में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को चांदी 1,97,000 रुपये प्रति किलो और सोना 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह दो दिनों में दोनों धातुओं के भाव में बड़ी कमी आई है। कीमतें गिरने से ग्राहकों में खुशी है, जबकि निवेशकों और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। (ब्यूरो)
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