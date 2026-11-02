फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Shuttering worth Rs 40.61 lakh of former MP's son was snatched

Kanpur News: पूर्व सांसद के बेटे की 40.61 लाख की शटरिंग हड़पी

Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Shuttering worth Rs 40.61 lakh of former MP's son was snatched
कानपुर। पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी के बेटे और एसएम इन्फ्रा फर्म के पार्टनर अनूप पचौरी की फर्म से किराये पर ली गई 40.61 लाख कीमत की शटरिंग हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि प्रयागराज के हंडिया में निर्माण कार्य के लिए किराये पर ली गई शटरिंग बेच दी गई। मामले में सक्सेना कारपोरेशन के प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश और उसके अधिकृत प्रतिनिधि सुजीत प्रताप सिंह के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।
विज्ञापन

काकादेव के नवीननगर निवासी अनूप पचौरी ने पुलिस को बताया कि फर्म लोहे की स्कैफोल्डिंग और शटरिंग का सामान किराये पर देने का काम करती है। फरवरी 2026 में सक्सेना कारपोरेशन के प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश और उनके अधिकृत प्रतिनिधि सुजीत प्रताप सिंह ने फर्म से संपर्क किया था। दोनों ने बताया कि प्रयागराज के हंडिया में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए माल की जरूरत है।
विज्ञापन

इसी साल 10 मार्च को दोनों फर्मों के बीच किराये का अनुबंध हुआ। 19 मार्च और 18 अप्रैल को दो चरणों में 40 लाख 61 हजार 720 रुपये कीमत का सामान हंडिया में बताए गए पते पर भेजा गया। आरोप है कि मई में किराया न मिलने पर उन्होंने दोनों से संपर्क किया। लगातार टालमटोल होने पर उन्होंने हंडिया की साइट पर जाकर पड़ताल की। वहां फर्म का सामान नहीं मिला। सामान किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने की जानकारी मिली। स्वरूपनगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के अनुसार प्राथमिकी दर्जकर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed