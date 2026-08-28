कानपुर में जमीन धंसने से गड्ढे में समाई युवती, सात घंटे बाद रेस्क्यू; अस्पताल में मौत

करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 2:24 बजे टीम युवती तक पहुंच सकी और उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद बिना देरी किए उसे एंबुलेंस से सरसौल सीएचसी भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती के रेस्क्यू के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों को उसके सुरक्षित बचने की उम्मीद थी, लेकिन अस्पताल में मौत की पुष्टि होने के बाद वहां मातम छा गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया। हादसे के कारणों और जमीन धंसने की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है।