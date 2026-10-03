Kanpur News: फाॅर्म भरने को लेकर पुलिस के सामने मारपीट, चार गिरफ्तार
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:18 AM IST
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कानपुर। चमनगंज के रूपम चौराहे पर बृहस्पतिवार देर रात पुलिस के सामने ही फाॅर्म भरने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कराई। शुक्रवार सुबह घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। चमनगंज पुलिस के मुताबिक एक अक्तूबर को रूपम चौराहे पर फाॅर्म भरने को लेकर अबुजर, तलाह और उस्मान पक्ष का कैफे संचालक इमरान और मुद्दसिर पक्ष से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में गालीगलौज और धक्कामुक्की शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने अपने समर्थकों को बुला लिया फिर जमकर मारपीट हुई। कुछ देर के लिए जाम भी लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुनी। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अबुजर, इमरान, मुद्दसिर और बिलाल को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश की जा रही है। संवाद
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