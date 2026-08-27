उरई: हाईवे पर अचानक फटा स्कूल बस का टायर, डिवाइडर पर चढ़ी बस; छह बच्चे सुरक्षित

चालक ने अभिभावकों को दी सूचना

हादसे के बाद चालक ने तत्काल बस में सवार बच्चों के अभिभावकों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अभिभावक मौके पर पहुंचे और बच्चों को अपने साथ घर ले गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक से हादसे की जानकारी ली और बस का निरीक्षण किया।