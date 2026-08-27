उरई: हाईवे पर अचानक फटा स्कूल बस का टायर, डिवाइडर पर चढ़ी बस; छह बच्चे सुरक्षित
Orai News: झांसी-कानपुर हाईवे पर आटा टोल प्लाजा के पास गुरुवार को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बस का अगला टायर अचानक फट गया। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी तरफ जाकर रुक गई। बस में कक्षा नौ के छह बच्चे सवार थे।
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हादसे के बाद बच्चों में चीख-पुकार मच गई, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। बस को कालपी निवासी चालक वीरेंद्र चला रहा था। बताया गया कि बस करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान अचानक अगला टायर फट गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
चालक ने अभिभावकों को दी सूचना
हादसे के बाद चालक ने तत्काल बस में सवार बच्चों के अभिभावकों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अभिभावक मौके पर पहुंचे और बच्चों को अपने साथ घर ले गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने चालक से हादसे की जानकारी ली और बस का निरीक्षण किया।
थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई है। विद्यालय प्रबंधक सारविल सिंह ने भी बस का टायर फटने को हादसे की वजह बताया और सभी छह बच्चों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।