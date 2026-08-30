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Kanpur News: समीर की पारी से कानपुर की प्लेऑफ में उम्मीदें कायम

Sun, 30 Aug 2026 02:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:27 AM IST
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Sameer's innings keeps Kanpur's playoff hopes alive.
कानपुर। इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी की तूफानी बल्लेबाजी से कानपुर सुपरस्टार ने वर्षा बाधित मुकाबले में नोएडा सुपरकिंग्स को आठ विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। 12-12 ओवर के मैच में नोएडा ने छह विकेट पर 128 रन बनाए। जवाब में कानपुर ने 10.4 ओवर में दो विकेट पर जीत हासिल की। इस विजय से कानपुर के आठ मैचों में चार अंक हो गए हैं।
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ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी टी-20 के मुकाबले में कानपुर को 129 रन का लक्ष्य मिला। शुरुआत खराब हुई। कुणाल त्यागी ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर कानपुर सुपरस्टार के कप्तान आदर्श सिंह को बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया। प्रियांशु पांडेय (6) को प्रशांतवीर ने बोल्ड कर 37 रन पर कानपुर को दूसरा झटका दिया। इसके बाद समीर रिजवी ने अभिषेक पांडेय के साथ मिलकर पारी संभाली और नोएडा के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। रिजवी ने महज 39 गेंदों में 11 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 91 रन बनाए। अभिषेक ने 17 गेंदों में एक चौके और तीन छक्कों के सहारे नाबाद 31 रन की पारी खेली।
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नोएडा को शोएब (20) और माधव कौशिक (31) ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन दोनों के लौटते ही पारी लड़खड़ा गई। रवि सिंह (0), अनिवेश चौधरी (7) और आदित्य शर्मा (1) सस्ते में पवेलियन लौट गए। कप्तान प्रशांतवीर ने 27 गेंदों में तीन चौके और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाकर टीम को 128 रन तक पहुंचाया। कानपुर की ओर से यशोवर्धन ने तीन, अजय कुमार ने दो और शुभम मिश्रा ने एक विकेट लिया।
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