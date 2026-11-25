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कानपुर। रावतपुर के सराय स्थित अंग्रेजी शराब ठेके के कैंटीन संचालक शैलेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि शनिवार देर रात वह हिसाब-किताब करके घर जा रहे थे। तीन-चार अज्ञात युवक पहुंचे और शराब मांगने लगे। ठेका बंद होने की बात कहकर सेल्समैन रजनीश ने शराब देने से मना कर दिया। इस पर युवकों ने गालीगलौज करते हुए पीट दिया। थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। (संवाद)