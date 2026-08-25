कानपुर: रसीद से ज्यादा रकम लेने के आरोप में घिरे बाबू फिर संभालते दिखे काम, आरटीओ में चर्चा

इस दौरान विभागीय अभिलेखों की जांच के साथ कर्मचारियों और कार्यालय में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई थी। छापेमारी के दौरान शिकायतकर्ता रफी ने आरोप लगाया था कि सम्बंधित बाबू ने उनसे रसीद से ज्यादा पैसे वसूले आरोप है कि जब उसने इस संबंध में सवाल किया तो बाबू की ओर से कहा गया कि इतनी ही रसीद मिलेगी। मामले में चालान के नाम पर रसीद से अधिक रकम लिए जाने का आरोप सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की थी।

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