Kanpur News: सड़क धंसी, चैंबर ऊंचे, गिर रहे वाहन सवार

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इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन केडीए इसकी मरम्मत नहीं करा रहा है। पनकी पावर प्लांट के मुख्य गेट से केसा चौराहे तक की यह डबल लेन सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। हर दिन करीब डेढ़ लाख छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। शताब्दीनगर के फ्लैट निवासी और आसपास के 12 से अधिक इलाकों के लोग आवागमन के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। तीन साल से अधिक समय से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।बातचीतजल्द होनी चाहिए मरम्मतसालों से सड़क की हालत खराब है। जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से बजरी फैली है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसकी मरम्मत जल्द होनी चाहिए।- ललित अग्निहोत्री, रतनपुरकई जगह धंसी सड़करतनपुर काॅलोनी चौराहा से पावर प्लांट जाने वाली सड़क कई जगह धंस गई है। यह खतरनाक स्थिति में है। - प्रभास श्रीवास्तव, राहगीरवर्जनसड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम चालू कराया है। शेष जर्जर सड़क की मरम्मत का काम एक-दो दिन के भीतर शुरू कराया जाएगा। - आरआरपी सिंह, मुख्य अभियंता, केडीए