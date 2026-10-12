Kanpur News: सड़क धंसी, चैंबर ऊंचे, गिर रहे वाहन सवार
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:07 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:07 AM IST
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कानपुर। पनकी, शताब्दीनगर की करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की यह सड़क जगह-जगह धंस गई है। गहरे गड्ढे और ऊंचे सीवर चैंबर वाहन सवारों के लिए खतरा बने हुए हैं।
इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन केडीए इसकी मरम्मत नहीं करा रहा है। पनकी पावर प्लांट के मुख्य गेट से केसा चौराहे तक की यह डबल लेन सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। हर दिन करीब डेढ़ लाख छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। शताब्दीनगर के फ्लैट निवासी और आसपास के 12 से अधिक इलाकों के लोग आवागमन के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। तीन साल से अधिक समय से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
बातचीत
जल्द होनी चाहिए मरम्मत
सालों से सड़क की हालत खराब है। जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से बजरी फैली है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसकी मरम्मत जल्द होनी चाहिए।
- ललित अग्निहोत्री, रतनपुर
कई जगह धंसी सड़क
रतनपुर काॅलोनी चौराहा से पावर प्लांट जाने वाली सड़क कई जगह धंस गई है। यह खतरनाक स्थिति में है। - प्रभास श्रीवास्तव, राहगीर
वर्जन
सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम चालू कराया है। शेष जर्जर सड़क की मरम्मत का काम एक-दो दिन के भीतर शुरू कराया जाएगा। - आरआरपी सिंह, मुख्य अभियंता, केडीए
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इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन केडीए इसकी मरम्मत नहीं करा रहा है। पनकी पावर प्लांट के मुख्य गेट से केसा चौराहे तक की यह डबल लेन सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। हर दिन करीब डेढ़ लाख छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। शताब्दीनगर के फ्लैट निवासी और आसपास के 12 से अधिक इलाकों के लोग आवागमन के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। तीन साल से अधिक समय से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
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जल्द होनी चाहिए मरम्मत
सालों से सड़क की हालत खराब है। जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से बजरी फैली है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसकी मरम्मत जल्द होनी चाहिए।
- ललित अग्निहोत्री, रतनपुर
कई जगह धंसी सड़क
रतनपुर काॅलोनी चौराहा से पावर प्लांट जाने वाली सड़क कई जगह धंस गई है। यह खतरनाक स्थिति में है। - प्रभास श्रीवास्तव, राहगीर
वर्जन
सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम चालू कराया है। शेष जर्जर सड़क की मरम्मत का काम एक-दो दिन के भीतर शुरू कराया जाएगा। - आरआरपी सिंह, मुख्य अभियंता, केडीए
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