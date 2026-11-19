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शक्ति केंद्रों के जरिये कार्यक्रम सफलता की निगरानी पर जोर रहा। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने की। मुख्य रूप से जिला प्रभारी शिव महेश दुबे भी रहे। जिला प्रभारी ने विधानसभा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण पर विशेष जोर दिया। कहा बूथ स्तर पर नए मतदाताओं को जोड़ने एवं बोगस वोटों को हटाने का अभियान सफलतापूर्वक चलाना है। इसके लिए 22 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाना है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से चारों विधानसभाओं के प्रभारी एवं विस्तारकों की घोषणा की गई है।सिकंदरा विधानसभा प्रभारी रामलखन औदिच्य, अकबरपुर-रनियां विधानसभा प्रभारी कौशल किशोर द्विवेदी, भोगनीपुर विधानसभा प्रभारी महेंद्र पाठक, रसूलाबाद विधानसभा प्रभारी वीरेश त्रिपाठी बनाए गए हैं। वहीं, विधानसभा विस्तारक के रूप में अकबरपुर-रनियां से मनीष दीक्षित, सिकंदरा से पंकज तिवारी, रसूलाबाद से अभिषेक आर्य, भोगनीपुर से अंकित यादव को प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है। बूथ, सेक्टर एवं मंडल स्तर पर मॉनिटरिंग टीम की भी घोषणा की गई है। विधानसभा की बैठकें 19 नवंबर से 21 नवंबर तक होंगी। जिलाध्यक्ष ने कहा विपक्षी पार्टियां भ्रामक प्रचार कर रही हैं। उनका यह भ्रम फैलाने का प्रयास कामयाब नहीं होगा। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हैं।पुनरीक्षण कोई वोट काटने का अभियान नहीं है बल्कि यह मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और मजबूत बनाने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह घर-घर जाकर जनता को जागरूक करें और छूटे मतदाताओं के नाम शामिल कराएं। कहा कि शक्ति केंद्रों के जरिये अभियान की सफलता की निगरानी की जाएगी। यहां जिला महामंत्री बबलू शुक्ला, सत्यम सिंह चौहान, सुमित दिवाकर, केपी सिंह, बबलू कटियार, सौरभ मिश्रा, अरविंद कठेरिया, राकेश तिवारी व जिला मीडिया प्रभारी विकास मिश्रा रहे।