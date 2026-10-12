Kanpur News: पंजाब के मौसम अली ने तमिलनाडु के टाइगर को दी पटखनी

विज्ञापन

दंगल का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर की। उन्होंने कहा कि दंगल रोमांच के साथ हम सभी को एकता के सूत्र से जोड़ते हैं। खेल से व्यक्ति माटी से जुड़ता है। ऐसे आयोजन आज हमारी परंपरा को जीवित किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन कुश्ती कला दंगलों के आयोजन कम होने से धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने इस कला को जीवंत रखने के लिए आयोजकों की सराहना की। दंगल में सबसे महंगी 1 लाख रुपये की कुश्ती मौसम अली व टाइगर पहलवान के बीच हुई। जिसमें मुकाबला काफी कांटे का रहा। अंततः इस कुश्ती में टाइगर पहलवान को पटखनी देकर मौसम अली ने जीत हासिल की।वहीं, बरेली के गोपाल पहलवान व प्रदीप सोनीपत के बीच हुए मुकाबले में गोपाल पहलवान ने प्रदीप सोनीपत को धूल चटाई जबकि देवा थापा नेपाल ने सोनी गंगानगर को धूल चटाई। एक अन्य मुकाबले में टाइगर पहलवान ने राणा पहलवान को हराकर इनाम पाया। महिलाओं की कुश्ती में हरियाणा की रूबी थापा ने सोनी को पटखनी देकर इनाम जीता। महिलाओं की कुश्ती लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। दंगल के समापन पर आयोजक वरिष्ठ सपा नेता पुष्पेंद्र यादव और उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य अंकित यादव ने पहलवानों को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व सांसद राजाराम पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव, सपा जिला अध्यक्ष बबलू राजा, हाजी फैजान खान, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कुलदीप संखवार, पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश यादव, वेदव्यास निराला, बीना यादव, राजू यादव, अनिरुद्ध भंते, सुरेश सचान आदि मौजूद रहे।