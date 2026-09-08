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बहू ने कराया करोड़पति ससुर का कत्ल: विशाल से हत्या की रात तक दंपती ने की 39 बार की बात; आखिरी दम तक लड़े विनीत

Tue, 08 Sep 2026 04:16 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 08 Sep 2026 04:16 PM IST
सार

कानपुर के दवा कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या की रात आरोपी बहू शालू और कातिल विशाल के बीच 14 बार बातचीत हुई थी। आठ दिन में दंपती ने विशाल से कुल 39 बार संपर्क किया। दोनों के बीच बातचीत का औसत करीब पांच कॉल प्रतिदिन रहा।

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KANPUR Woman gets father-in-law murder couple had 39 conversations with accused Vishal leading up to night
kanpur medicine trader murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कानपुर के कल्याणपुर के रतन आर्बिट में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की हत्या निर्मम तरीके से की गई। कारोबारी ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया लेकिन हमलावरों ने लगातार वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपियों ने कारोबारी के गले से लेकर पैरों तक 26 से ज्यादा चाकू से गहरे वार किए। सांस नली के साथ हाथ की नस भी कटी मिली। 


पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार बाएं गाल, नाक और गले पर चाकू के छह गहरे घाव मिले। सीने के दाएं हिस्से में करीब पांच और बाएं हिस्से में भी पांच गहरे निशान मिले। छाती के नीचे और पेट पर दो-दो गहरे घाव थे। बाएं हाथ की हथेली पर चाकू से बड़ा कट मिला। अंगुली, कोहनी और हथेली पर भी कट मिले। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक खून बहने और गंभीर चोटों के चलते कारोबारी की मौत हुई है।
KANPUR Woman gets father-in-law murder couple had 39 conversations with accused Vishal leading up to night
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अंतिम सांस तक लड़े विनीत, हत्यारों ने पीछे से किया वार
रतन ऑर्बिट के जिस फ्लैट में बेडरूम और डाइनिंग हॉल का लग्जरी फ्लैट है। हत्यारे विशाल गौतम और राजकिशोर एक कमरे में छिप कर बैठ गए थे। विनीत फ्लैट में दाखिल होकर सीधा अपने कमरे में गए। उन्होंने कपड़े उतार कर लोअर और टीशर्ट पहनी। तभी हत्यारों ने विनीत परिवार के साथ रहते थे वह चार पीछे से पहला वार चाकू से गर्दन पर दाहिनी ओर किया। 
KANPUR Woman gets father-in-law murder couple had 39 conversations with accused Vishal leading up to night
दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विनीत पलटे तो हत्यारे ताबड़तोड़ वार करने लगे। दूसरे हत्यारे ने सीधा पेट में चाकू घुसेड़ दिया। इसके बाद कई वार किए। हालांकि, विनीत दो हत्यारों से अकेले ही संघर्ष करते रहे। घटना के बाद पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि विनीत ने मौत से पहले खूब संघर्ष किया है।
 
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KANPUR Woman gets father-in-law murder couple had 39 conversations with accused Vishal leading up to night
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सोफे पर बैठी गमगीन बहू और अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एक चाकू लेकर आए दूसरा किचन से उठाया
फॉरेंसिक टीम को एक चाकू कमरे में रक्त से सना हुआ मिला। जांच में वो चाकू सब्जियां काटने के लिए प्रयुक्त होने वाला पाया गया। टीम के मुताबिक आशंका है कि एक चाकू आरोपी अपने साथ लेकर आए हैं जबकि दूसरा चाकू किचन से उठाया था।
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कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एल्डिको के पास मुठभेड़, पैर में लगीं गोलियां
हत्यारों की तलाश कर रही पुलिस की कल्याणपुर के एल्डिको के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विशाल गौतम, विनीत के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक विशाल को विनीत ने कुछ माह पहले हटा दिया था। इससे वह खुन्नस रखता था।
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