पीईटी-2026: हमीरपुर-फर्रुखाबाद में परीक्षा शुरू, सख्त चेकिंग के बाद मिला प्रवेश, बाली और जूते-चप्पल भी उतरवाए

औरैया में आठ केंद्रों पर पीईटी परीक्षा शुरू

औरैया जिले में रविवार सुबह आठ केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शुरू हुई। परीक्षा में नकल रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों के मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई। जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। इस दौरान महिला अभ्यर्थियों के कानों से बालियां, हाथों से ब्रेसलेट और चेन तक उतरवा ली गईं। कई अभ्यर्थियों को जूते-चप्पल भी बाहर उतारने पड़े। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लग गईं। प्रवेश से पहले सभी की जांच की गई। जिला प्रशासन की ओर से केंद्रों पर पुलिस बल, केंद्र व्यवस्थापक और अन्य कर्मचारी तैनात रहे। नकल पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था भी की गई।