औरैया हादसा: खड़े लोडर में घुसी तेज रफ्तार कार, तीन युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
Auraiya News: अनंतराम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बाबरपुर में भटा रोड के पास रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे खड़े लोडर में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
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औरैया जिले में अनंतराम कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात लगभग एक बजे नेशनल हाईवे पर भटा रोड के सामने एक कार हाईवे पर खड़ी लोडर गाड़ी में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए। टक्कर लगते ही तेज आवाज सुनकर आसपास के होटल पर काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और हादसे की सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे तीन युवकों को बाहर निकाल कर हाईवे एम्बुलेंस से सीएचसी, अजीतमल भिजवाया। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव धनी नवादा निवासी अवनीश कुमार पुत्र राम प्रकाश रविवार की रात कानपुर नगर से ब्रेड लेकर इटावा जा रहा था।
तेज रफ्तार कार लोडर में पीछे से जा टकराई
ड्राइवर को नींद आने के कारण वह लोडर को हाईवे के किनारे खड़ा करके सो रहा था। रात एक बजे अजीतमल से इटावा की ओर जा रही तेज रफ्तार कार लोडर में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार युवक उसी में फंस गए। तेज रफ्तार सुनकर आसपास लोग घटनास्थल पर पहुंचे।
घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया
पुलिस को सूचना देते हुए कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। पुलिस ने हाईवे एम्बुलेंस की मदद से घायल शनि पुत्र सत्यभान निवासी भर्रापुर थाना फफूंद औरैया , ऋषभ पुत्र श्याम सुंदर निवासी उदयपुरा थाना फ्रेंड कॉलोनी जिला इटावा और अभिनव पुत्र शशिवेंद्र कुमार निवासी शास्त्रीनगर बाबरपुर अजीतमल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल भिजवाया।