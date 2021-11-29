Auraiya News: अलीगढ़ रूट पर दौड़ेंगीं सबसे अधिक बसें

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जिले के परीक्षार्थी अलीगढ़ के लिए सबसे अधिक रवाना होंगे। हालांकि शासन स्तर से इसके लिए कोई अलग या विशेष रूट मैप चार्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन डिपो प्रशासन ने अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमान लगाते हुए अपनी आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह तैयार कर ली है। परीक्षा के दिन कुल 67 बसों का बेड़ा संचालन में लगाया जाएगा। जिसमें से 64 बसें लगातार विभिन्न रूटों पर फर्राटा भरेंगी, जबकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तीन बसों को रिजर्व में रखा गया है। छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों का संचालन रविवार सुबह करीब चार बजे से ही शुरू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का प्रयास है कि परीक्षा शुरू होने से काफी पहले सभी परीक्षार्थी अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएं।कुल बसें - 67चालक - 142परिचालक - 152रिजर्व बसें - 03रूट पर बसों की संख्या - 64वर्जनडिपो ने परीक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार है। यदि किसी रूट पर यात्रियों या अभ्यर्थियों की संख्या अधिक पाई जाती है तो बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे ताकि किसी भी छात्र को परेशानी न हो। -अर्पणा मीनाक्षी, एआरएम, औरैया