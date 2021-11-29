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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   An installment of one lakh rupees under the PM Awas scheme was deposited into a closed account.

Auraiya News: पीएम आवास की एक लाख की किस्त बंद खाते में पहुंची

Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
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An installment of one lakh rupees under the PM Awas scheme was deposited into a closed account.
औरैया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक लाभार्थी ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनकी दूसरी किस्त की एक लाख रुपये की धनराशि गलत बैंक खाते में पहुंच गई है। लाभार्थी ने प्रशासन से इस राशि को वापस लेकर उनके मूल बैंक खाते में स्थानांतरित करने की मांग की है।
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शहर के विधिचंद्र मोहल्ला निवासी अंशुमान अवस्थी ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि उनका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत हुआ था। योजना की पहली किस्त उनके पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जमा हुई थी। अंशुमान अवस्थी के अनुसार, 22 अक्तूबर को दोपहर 1:29 बजे दूसरी किस्त जारी की गई थी। यह धनराशि एक लाख रुपये की थी। हालांकि, यह राशि पंजाब नेशनल बैंक के खाते में न जाकर एक बंद पड़े केनरा बैंक खाते में पहुंच गई।
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लाभार्थी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि गलत खाते में पहुंची धनराशि को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके बाद इसे उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते में स्थानांतरित किया जाए। अंशुमान अवस्थी ने बताया कि इस समस्या के कारण उनका परिवार अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के लाभ से वंचित है। उन्होंने अपनी परेशानी दूर करने की अपील की है।
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