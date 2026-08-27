इटावा: ट्रेन के बाथरूम में तीन घंटे बंद रहे यात्री की मौत, इटावा में आरपीएफ ने दरवाजा तोड़ा

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

आरपीएफ ने रामआसरे को ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। यात्री की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चल सकेगा। आरपीएफ और जीआरपी मामले की जांच में जुटी हैं।