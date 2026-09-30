कानपुर में पांडु नदी का तांडव: बाढ़ पीड़ितों की मदद में उतरे स्वयंसेवक, बांटी राहत सामग्री, लगाए पानी के टैंकर

कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पांडु नदी से आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किसान नगर कानपुर पश्चिम भाग के कार्यकर्ताओं ने ग्राम भौतीखेड़ा, नई बस्ती, भौती, बंगाली कॉलोनी आदि स्थानों पर सब्जी पूड़ी का वितरण किया। ट्रैक्टर के माध्यम से नागरिकों को पंचायत भवन व गेस्ट हाउस पहुंचाया।

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स्वयंसेवक अमित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में चिकित्सकों की मदद से मेडिकल कैंप लगाने और गृहस्थी सामान किट वितरण की योजना है। इसी तरह तात्या टोपे नगर कानपुर दक्षिण भाग के स्वयंसेवकों ने मर्दनपुर, मेहरबान सिंह पुरवा, बिहारी पुरवा, श्रीराम वाटिका, वरुण विहार, पिपौरी आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति न होने पर टैंकर मंगाकर लोगों को पेयजल मुहैया कराया। साथ ही, राहत सामग्री का वितरण किया। स्वयंसेवक अमित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में चिकित्सकों की मदद से मेडिकल कैंप लगाने और गृहस्थी सामान किट वितरण की योजना है। इसी तरह तात्या टोपे नगर कानपुर दक्षिण भाग के स्वयंसेवकों ने मर्दनपुर, मेहरबान सिंह पुरवा, बिहारी पुरवा, श्रीराम वाटिका, वरुण विहार, पिपौरी आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति न होने पर टैंकर मंगाकर लोगों को पेयजल मुहैया कराया। साथ ही, राहत सामग्री का वितरण किया।

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