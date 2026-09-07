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कानपुर: पांडु नदी का जलस्तर घटा, फिर भी नहीं थमीं दुश्वारियां; घर खाली कर रहे लोग

Mon, 07 Sep 2026 06:34 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 06:34 PM IST
सार

Kanpur News: गोपालपुरम में पांडु नदी का जलस्तर कुछ इंच कम हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। जलभराव के बीच लोग अब अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।

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Pandu River Water Level Falls Slightly, Flood Trouble Continues in Gopalpuram
पांडु नदी का जलस्तर कुछ इंच घटा - फोटो : वीडिओ ग्रैब

विस्तार
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बुजुर्ग महिला बाढ़ के पानी में डूबी, ट्रैक्टर से बचाया

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गोपालपुरम में बाढ़ के पानी के बीच बुजुर्ग महिला विमला देवी डूब गईं। उन्हें डूबता देख क्षेत्रीय नागरिक राजकुमार यादव ने तत्काल अपने ट्रैक्टर से मौके पर पहुंचकर महिला को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है।

ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित निकाल रहे राजकुमार

बाढ़ के कारण कई इलाकों में आवागमन मुश्किल बना हुआ है। राजकुमार यादव अपने ट्रैक्टर की मदद से लोगों को जलभराव वाले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए उनका ट्रैक्टर इस समय आवागमन का सहारा बना हुआ है।

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मेहरबान सिंह पुरवा में सड़क पर दो फीट पानी

मेहरबान सिंह पुरवा में भी सड़क पर करीब दो फीट पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी के बीच से होकर आने-जाने को मजबूर हैं। जलस्तर में मामूली कमी के बावजूद कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है।



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