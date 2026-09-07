कानपुर: पांडु नदी का जलस्तर घटा, फिर भी नहीं थमीं दुश्वारियां; घर खाली कर रहे लोग

मेहरबान सिंह पुरवा में सड़क पर दो फीट पानी

मेहरबान सिंह पुरवा में भी सड़क पर करीब दो फीट पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी के बीच से होकर आने-जाने को मजबूर हैं। जलस्तर में मामूली कमी के बावजूद कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है।







