कानपुर: पनकी में पांडव नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, घरों में घुसा पानी; मकान खाली कराए
Kanpur News: पनकी पनका गांव में पांडव नदी का जलस्तर अचानक रातोंरात बढ़ने से हड़कंप मच गया। नदी का पानी किनारे बसे मकानों के निचले तल तक पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
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जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पनकी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बने मकानों को एहतियातन खाली कराने के निर्देश दिए। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।
वैकल्पिक पुल का रास्ता बंद
सुरक्षा के मद्देनजर पांडव नदी की ओर जाने वाले वैकल्पिक पुल के रास्ते को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और पुल की ओर न जाने की अपील की है, ताकि जलस्तर बढ़ने के बीच किसी तरह की अनहोनी न हो। प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से आसपास के ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।