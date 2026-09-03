कानपुर: पनकी में पांडव नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, घरों में घुसा पानी; मकान खाली कराए

वैकल्पिक पुल का रास्ता बंद

सुरक्षा के मद्देनजर पांडव नदी की ओर जाने वाले वैकल्पिक पुल के रास्ते को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और पुल की ओर न जाने की अपील की है, ताकि जलस्तर बढ़ने के बीच किसी तरह की अनहोनी न हो। प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से आसपास के ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।