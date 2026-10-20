Kanpur News: बेंचप्रेस और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में ऑक्सफोर्ड स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन

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इंटर स्कूल बेंचप्रेस के 53 किग्रा भार वर्ग में पूर्णचंद्र विद्या निकेतन के युवराज पोरवाल प्रथम, ऑक्सफोर्ड के स्वास्तिक श्रीवास्तव द्वितीय और आशुतोष सैनी तृतीय स्थान पर रहे। 59 किग्रा में तेजस तिवारी, 66 किग्रा में काव्य केसरवानी, 74 किग्रा में ऋषभ अवस्थी, 83 किग्रा में सार्थक यादव, 93 किग्रा में आव्यांश, 105 किग्रा में आर्यन कटियार और 120 किग्रा में अविरल सिंह ने अपने-अपने भार वर्गों में पहला स्थान हासिल किया।महिला एवं बालिका वर्ग में बेंचप्रेस और डेडलिफ्ट की विभिन्न स्पर्धाओं में आराध्या शुक्ला, काजल दिवाकर, अनन्या शर्मा, प्रत्यूषा सिंह, अदिति वर्मा और अर्चना पांडे सहित खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। ओपन बेंचप्रेस के सब जूनियर वर्ग में शाश्वत शर्मा, दीपांशु और सिद्धार्थ सहित खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किए। जूनियर वर्ग में मोहम्मद इरफान, प्रखर सिंह और अक्षत भट्ट विजेता रहे। सीनियर वर्ग में विकास सविता, अमित पाल और विवेक यादव ने स्वर्ण पदक जीते। मास्टर वर्ग में प्रदीप राजपूत प्रथम स्थान पर रहे। अनूप पचौरी ने विजेताओं को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया। संघ के महासचिव संदीप निगम ने आभार जताया।