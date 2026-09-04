Kanpur News: सीएसजेएमयू में आउटसोर्स सेवा निगम की शर्तें होंगी लागू

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विभिन्न विभागों में आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के रिक्त नियमित पदों को भरने के लिए संपन्न चयन समितियों की ओर से की गई संस्तुतियों को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण व शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 7.56 करोड़ की लागत से स्मार्ट मेडिकल मोबाइल यूनिट के संचालन को हरी झंडी मिली।स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के डीन प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के निदेशक प्रो. सुधांशु पांडिया और डीएसडब्ल्यू प्रो. अंशु यादव का सीनियर प्रोफेसर पद पर प्रमोशन हुआ। यह फैसला भी कार्य परिषद में हुआ।