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श्रीअन्न और धान की सरकारी खरीद के लिए क्रय केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि क्रय केंद्रों पर खरीद सुस्त है। हकीकत की पड़ताल करने के लिए बुधवार दोपहर एक बजे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह अकबरपुर उपमंडी पहुंच गए। यहां पांच क्रय केंद्र पर तौल बंद मिली। केवल एक क्रय केंद्र पर ही तौल होती मिली। इस पर निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है।इधर, केंद्र पर मौजूद कटरा गांव के किसान अरूण कुमार ने कहा सुबह से मंडी में धान की तौल का इंतजार कर रहे हैं। इस पर मंडी निदेशक ने केंद्र प्रभारियों राजीव, सुभाष को फटकार लगाई। निदेशक के तल्ख तेवर देख क्रय केंद्र प्रभारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि सभी छह क्रय केंद्र संचालित करेंगे। इसके साथ की कटरा के किसान की धान की तौल शुरू करा दी गई। मंडी निदेशक ने अनाज खरीद के अभिलेख भी देखे। छह क्रय केंद्रों पर कुल 17 किसानों से 100.84 मीट्रिक टन धान की खरीद पर उन्होंने असंतोष जताया।इधर, मंडी निदेशक के निरीक्षण की जानकारी पाकर जिला खरीद अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य व क्रय केंद्र प्रभारी दीपक भी मौके पर पहुंच गए। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अकबरपुर उपमंडी स्थल क्रय केंद्र प्रभारियों को सभी क्रय केंद्रों पर अनाज की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर एक किसान धान की तौल के लिए इंतजार करता मिला। इस पर तुरंत धान की तौल शुरू कराई गई। केवल एक केंद्र पर खरीद होते मिली जबकि पांच क्रय केंद्रों पर खरीद बंद थी। यह स्थिति कतई ठीक नहीं है। केंद्र प्रभारियों के माफी मांगने पर सुधार का अल्टीमेटम देकर चेतावनी दी गई है।