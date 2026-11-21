हैलेट पुल पर शनिवार तड़के बेकाबू टैक्सी कार नगर निगम की सड़क सफाई करने वाली मशीन से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैक्सी का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। गनीमत रही कि टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे चालक की जान बच गई। हादसे में कार चालक और नगर निगम की मशीन का चालक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पुल पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब चार बजे नगर निगम की वैक्यूम रोड स्वीपर मशीन पुल पर सफाई कर रही थी। इसी दौरान जेके मंदिर की तरफ से मोतीझील की ओर जा रही तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर मशीन से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान टैक्सी की नंबर प्लेट टूटकर घटनास्थल पर गिर गई।सूचना पर पहुंची काकादेव पुलिस ने घायलों को हैलट अस्पताल भिजवाया। विज्ञापन



सुबह वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ ही पुल के दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। यातायात पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुल से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। इसी तरह फजलगंज के कालपी रोड पर लापरवाही से सवारी भरकर ऑटो चला रहे ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी जिससे सवारियां बाल बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब चार बजे नगर निगम की वैक्यूम रोड स्वीपर मशीन पुल पर सफाई कर रही थी। इसी दौरान जेके मंदिर की तरफ से मोतीझील की ओर जा रही तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर मशीन से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान टैक्सी की नंबर प्लेट टूटकर घटनास्थल पर गिर गई।सूचना पर पहुंची काकादेव पुलिस ने घायलों को हैलट अस्पताल भिजवाया।सुबह वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ ही पुल के दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। यातायात पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुल से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। इसी तरह फजलगंज के कालपी रोड पर लापरवाही से सवारी भरकर ऑटो चला रहे ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी जिससे सवारियां बाल बाल बच गई।

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