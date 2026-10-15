उरई: सातवीं की छात्रा प्रतीक्षा बनीं एक दिन की डीएम, सुनीं समस्याएं और दिए निर्देश, प्रशासन की समझीं बारीकियां
Orai News: उरई में मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया। एक दिन की डीएम बनी प्रतीक्षा ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए।
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उरई जिले में मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी समीर ने बुके देकर उनका स्वागत किया और अपनी कुर्सी पर बैठाकर प्रोत्साहित किया।
इस दौरान प्रतीक्षा ने जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतीकात्मक जिलाधिकारी की भूमिका निभाते हुए प्रतीक्षा को प्रशासनिक कार्यप्रणाली समझने और जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को करीब से जानने का अवसर मिला।
प्रतीक्षा बोलीं- मेहनत से पढ़ाई करेंगी
इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर प्रतीक्षा ने कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेंगी और मेहनत के दम पर आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा करेंगी। जिलाधिकारी समीर ने छात्रा के उत्साह और संकल्प की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
प्रशासनिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने का दिया संदेश
उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से बच्चे अपनी प्रतिभा पहचानकर जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मिशन शक्ति के तहत की गई इस पहल के जरिए बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और प्रशासनिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। प्रतीक्षा का यह अनुभव अन्य छात्राओं को भी आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।