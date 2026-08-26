उरई: 15 घंटे बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 25 गांवों का संपर्क भी कटा, जगह-जगह जलभराव, दो महिलाएं घायल

सिरसा कलार में 25 गांवों का संपर्क कटा

हथना खुर्द के पास कोंच-मलंगा नाला उफान पर आ गया। पुल के करीब एक मीटर ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। गुपलापुर, हथना खुर्द, हथना बुजुर्ग, मऊ, उध, गधेला, सदूपुरा और नगरी समेत 25 से अधिक गांवों का सिरसा कलार से संपर्क कट गया। छात्रों, व्यापारियों और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ी। गांवों से सब्जी और दूध की आपूर्ति भी प्रभावित हुई।