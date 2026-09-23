उरई मेडिकल कॉलेज विवाद: एमबीबीएस इंटर्न पर कार्रवाई की मांग, 300 नर्सिंग छात्र धरने पर बैठे, कार्य बहिष्कार

उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एमबीबीएस इंटर्न और बीएससी नर्सिंग छात्रों के बीच हुई मारपीट के विरोध में बुधवार सुबह करीब 11 बजे नर्सिंग कॉलेज के लगभग 300 छात्र-छात्राएं मेडिकल परिसर में धरने पर बैठ गए। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और मारपीट में शामिल एमबीबीएस इंटर्न के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

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धरने पर बैठे छात्रों ने नारे लगाए कि एमबीबीएस के छात्र गुंडे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। छात्रों का कहना है कि मंगलवार को इमरजेंसी में नर्सिंग छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बावजूद अभी तक आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।