उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बवाल, एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों में मारपीट, दो गंभीर घायल
Orai News: उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। डॉक्टर से विवाद के बाद जूनियर डॉक्टरों पर इमरजेंसी में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसमें नर्सिंग छात्र घायल हो गए।
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उरई जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। नर्सिंग छात्रों का आरोप है कि एमबीबीएस छात्रों ने इमरजेंसी में पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। घटना में अमन मौर्य और नीतीश कुमार गौड़ घायल हो गए।
घायल नर्सिंग छात्रों का कहना है कि उनका आशीष गढ़वाल नामक डॉक्टर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने अपने कई साथियों को बुला लिया। कुछ देर बाद जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी में पहुंचकर उनके साथ मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए।
जांच के आधार पर होगी अग्रिम कार्रवाई
छात्रों ने मामले में सुनवाई न होने और परेशान किए जाने की बात कही। वहीं, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विवाद में शामिल छात्रों को एक सप्ताह के लिए मेडिकल कॉलेज से बाहर कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।