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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Operation Kavach in Kanpur 10 buses seized failing to meet safety standards challans issued to 65 buses

कानपुर में ऑपरेशन कवच 3.0: दो दिवसीय अभियान में 10 बसें सीज, सुरक्षा मानक नहीं थे पूरे, 65 बसों के कटे चालान

Wed, 21 Oct 2026 11:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 11:49 AM IST
सार

Kanpur News: परिवहन आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन कवच 3.0 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है।  दो दिवसीय विशेष अभियान में प्रवर्तन अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की जांच करते हुए कुल 65 बसों के चालान काटे, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलने पर 10 बसों को सीज कर दिया गया।

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Operation Kavach in Kanpur 10 buses seized failing to meet safety standards challans issued to 65 buses
ऑपरेशन कवच 3.0 अभियान में 10 बसें सीज - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 'ऑपरेशन कवच 3.0' अभियान चलाया गया। शुक्रवार और शनिवार को चले इस दो दिवसीय अभियान में बसों के सुरक्षा मानकों की जांच की गई। प्रवर्तन अधिकारियों ने जांच के दौरान 65 बसों के चालान किए। नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 बसों को सीज भी किया गया। सीज की गई बसों में आपातकालीन द्वार और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं थे। इसके साथ ही मानक से ज्यादा सीटें थीं। अग्निशमन उपकरण भी नहीं मिले।

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