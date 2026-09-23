Kanpur News: रज़ा शास्त्री-खबरों की सूची

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उमस ने बनाया चक्रवात, झमाझम बारिश हुई

अब और बढ़ेगी बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव की गति

आने वाले दिनों में तेज बारिश के आसार

माहौल में नमी आनी तेज, सुबह 7.7 मिमी बारिश

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हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का हर स्टाल होगा परिवार

- स्टाल वाले करेंगे परिजन सा बर्ताव

- मेले में शामिल होने वालों को बताई जा रही गाइड लाइन

- डेढ़ सौ से अधिक संगठन मेला समिति से जुड़े

- हिंदू मेले का कार्यालय खुला

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दस लक्षण महापर्व पर उत्तम त्याग धर्म बताया

काकादेव, स्वरूपनगर के दिगंबर जैन मन्दिरों में कार्यक्रम

त्याग व्यक्ति को पहुंचाता आध्यात्मिकता के चरम पर

श्रद्धालुओं ने पूजन और शांतिधारा की

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