Kanpur News: ग्रीनपार्क के पुनर्निर्माण से पहले सांसद और क्रिकेटर लगाएंगे चौके-छक्के

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ग्रीनपार्क में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि प्रस्तावित पुनर्विकास कार्य शुरू होने से पहले गौरव कप स्टेडियम का अंतिम मुकाबला होगा। मैच के माध्यम से ग्रीनपार्क के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों और क्रिकेट की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सांसद एकादश की कप्तानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं बंगाल के सांसद यूसुफ पठान करेंगे। कानपुर एकादश की कमान पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अंकित राजपूत संभालेंगे। दोनों टीमों में सांसदों और पूर्व क्रिकेटरों के शामिल होने से मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है।सांसद ने कहा कि ग्रीनपार्क केवल एक क्रिकेट मैदान नहीं बल्कि देश की खेल विरासत का अहम हिस्सा और कानपुर की पहचान है। प्रस्तावित पुनर्विकास के बाद इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 55 हजार किए जाने की योजना है। इसके लिए करीब 456.94 करोड़ रुपये की लागत प्रस्तावित है।पत्रकार वार्ता में एडीएम सिटी आलोक कुमार, भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, जेके ग्रुप के जितेंद्र अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।सिंहानिया परिवार के सम्मान में गैलरी बनाने का प्रस्तावसांसद ने कहा कि कानपुर में क्रिकेट को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में सिंहानिया परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। नए स्टेडियम में परिवार के सम्मान में गैलरी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साथ ही पूर्व क्रिकेटरों और शहर की क्रिकेट हस्तियों के नाम पर भी गैलरी विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित नामों में सर पदमपत सिंहानिया, गोपाल शर्मा, सुरेश रैना, शशिकांत खंडेकर, नीतू डेविड और रीता डे शामिल हैं।कैंट और जिला जेल क्षेत्र में विकसित होंगे खेल केंद्रग्रीनपार्क के पुनर्विकास के साथ शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार की भी योजना है। सांसद ने बताया कि कैंट क्षेत्र में स्पोर्ट्स हब विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला जेल में ग्रीनपार्क से जुड़ी अन्य खेल गतिविधियों के लिए नया केंद्र बनाने की योजना है। दोनों परियोजनाओं की विस्तृत रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी।