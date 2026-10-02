Kanpur News: तेरहवीं से लौट रहे बाइक सवार युवक की मौत

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औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र के हरसहायपुरवा गांव निवासी अतुल (24) छोटे भाई प्रियांशु (18) के साथ बाइक से तिर्वा क्षेत्र के चंदौली गांव स्थित ननिहाल में तेरहवीं संस्कार में शामिल होने आए थे। देर शाम दोनों भाई बाइक से घर जा रहे थे। तिर्वा-उमर्दा मार्ग पर विधईपुरवा गांव के पास सामने से आ रहे साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अतुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्रियांशु की हालत स्थिर है। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई और परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद