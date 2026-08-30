Kanpur News: मोबाइल हैककर खाते से उड़ाई रकम

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कानपुर। कल्याणपुर के आवास विकास-1 निवासी नीरज सिंह चौहान पेशे से सेल्समैन हैं। नीरज ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को उनका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑपरेट होने लगा। वह कुछ समझ पाते इसके पहले उनके इंडियन बैंक के खाते से यूपीआई के जरिये 77 हजार पार हो गए। बैंक से जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि साइबर ठगों ने उनके मोबाइल को हैक कर घटना को अंजाम दिया है। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)