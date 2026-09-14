कानपुर देहात: अभिलेखों की कमी से सम्मान निधि पोर्टल पर 45 किसान परिवारों का पंजीयन अटका

केस-4 : मृतक का आधार और मृत्यु प्रमाणपत्र दोनों नहीं

अकबरपुर ब्लॉक के गुजराई निवासी मुन्नी देवी के पति का निधन हो चुका है। पति का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनवाया गया है। वहीं मृतक का आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। दोनों अभिलेखों की कमी के कारण सम्मान निधि पोर्टल पर उनका पंजीकरण नहीं हो सका है। गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए चिह्नित किए गए इन किसानों के सामने अब जरूरी अभिलेख जुटाने और पोर्टल की व्यवस्था में समाधान का इंतजार है।