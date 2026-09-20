Kanpur News: कारोबारी के घर लाखों की चोरी में नाबालिग पकड़ा, विदेशी मुद्रा बरामद

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घुमनी बाजार निवासी राजेश की पत्नी संगीता अग्रवाल ने 13 सितंबर को फीलखाना थाने में दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनके घर की अलमारी से चांदी के टुकड़े, 20 चांदी के सिक्के और तीन लाख से ज्यादा की नकदी गायब थी। फीलखाना थाना प्रभारी रीना सिंह के मुताबिक 18 सितंबर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को पकड़ा।उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया माल 3,19,007 रुपये नकद, 135 दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा के नौ सिक्के, 79 सिक्के, चांदी के बिस्किट, 20 पायल, तीन पायजेब, 85 बिछिया आदि बरामद किया। बता दें चोरी के इसी मामले में पुलिस ने अमन नाम के युवक को उठाया था। जिस पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने सिरकी मोहाल चौकी में आठ घंटे तक हंगामा कर युवक को छुड़वाया था। थाना प्रभारी ने बताया कि बाल अपचारी पर फीलखाना, बादशाहीनाका, कलक्टरगंज में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं।