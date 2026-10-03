फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Meritorious students and ascetics were honored.

Kanpur News: मेधावी विद्यार्थियों और तपस्वियों का हुआ सम्मान

Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Meritorious students and ascetics were honored.
कानपुर। दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा की ओर से शुक्रवार को किदवईनगर स्थित महाराज अग्रसेन भवन में क्षमावाणी मिलन व प्रीति गोठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचों सोहनलाल बड़जात्या, प्रकाशचंद्र बगड़ा, महेंद्र बिलाला, महेंद्र कटारिया, कमल गंगवाल, अध्यक्ष पवन गंगवाल, महामंत्री कमल पाटोदी, मंत्री अजय पाटोदी व कोषाध्यक्ष मनीष अजमेरा ने दीप जलाकर किया। बच्चों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तीन से सात वर्ष के बच्चों की फैंसी ड्रेस और सात से 15 वर्ष आयु वर्ग की डांस प्रतियोगिता हुई। कपल रैंप व नॉन फायर कुकिंग प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में पंचों का सम्मान करने के साथ हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों तथा तीन से 10 उपवास करने वाले तपस्वियों को सम्मानित किया गया। संचालन मीरा, मोनिका चांदुवाड, सुरभि बगड़ा और ममता ने किया। कार्यक्रम में चांदमल सोगानी, राजीव कासलीवाल, अमित सेठी, संदीप गंगवाल, दीपक कासलीवाल समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed