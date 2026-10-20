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Kanpur News: नकली सीमेंट बनाने वाले पुलिस की गिरफ्त से दूर

Tue, 20 Oct 2026 02:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:16 AM IST
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Manufacturers of counterfeit cement remain out of police reach
कानपुर। पनकी के इस्पातनगर में नकली सीमेंट बनाने वाली फर्म के संचालक दोनों भाई व मेरठ के दो साझेदारों की गिरफ्तारी पुलिस आयुक्त की चेतावनी के बाद भी नहीं हो सकी। पनकी पुलिस सिर्फ दबिश देने का दावा ही कर रही है। अडाणी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताजुल हक की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को फैक्टरी से 1000 से अधिक डुप्लीकेट सीमेंट की बोरियां बरामद की थीं। फैक्टरी के मुंशी राहुल के मुताबिक संचालक नीरज और उसका भाई धीरज गुप्ता हैं। वह अम्बुजा और एसीसी सीमेंट के तीन साल से डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। उनके साझेदार मेरठ के सुनील मित्तल व निशांत मित्तल हैं। इंस्पेक्टर दिनेश बिष्ट के मुताबिक आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। (ब्यूरो)
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