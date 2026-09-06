कानपुर देहात: नदी में मछली पकड़ने गए अधेड़ से मारपीट, पेशाब पिलाने का आरोप; थाने पहुंचकर दी तहरीर

पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डेरापुर नगर के एक वार्ड निवासी 55 वर्षीय अधेड़ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह सेंगुर नदी में मछली पकड़ने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान नगर का एक युवक दो साथियों के साथ वहां पहुंचा और उससे नदी किनारे आने का कारण और नाम पूछा।

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