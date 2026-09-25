महोबा: ‘मां को बचाने में थमीं बेटे की सांसें, दोनों की जलकर दर्दनाक मौत, डीएनए जांच से हुई शवों की पुष्टि

नोएडा में राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में लगी भीषण आग ने महोबा, चरखारी के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और उनके इंजीनियर बेटे शशांक गुप्ता की मौत हो गई। आग लगने के बाद जब बस में धुआं भरने लगा, तो शशांक ने अपनी मां को बचाने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकलने के बजाय उनके साथ रहना चुना।

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मां को बचाने की कोशिश में दोनों आग की चपेट में आ गए। चरखारी निवासी नीरज गुप्ता ने बताया कि पत्नी सुनीता गुप्ता करीब एक महीने से गुरुग्राम में बेटे शशांक के पास रह रही थीं। वह घुटनों की बीमारी का इलाज करा रही थीं। बुधवार की रात शशांक अपनी मां को लेकर राज कल्पना ट्रेवल्स की बस से महोबा लौट रहे थे। दोनों बस की पिछली सीट पर बैठे थे।