कानपुर: महावीर केवल जैनों के नहीं, जन-जन के थे, मुनि बोले- कर्म से महान बनता है व्यक्ति

घर छोड़ना त्याग, भीतर से मोह निकालना वैराग्य

प्रवचन में कहा गया कि महावीर स्वामी ने संसार को त्याग और वैराग्य का मार्ग दिखाया। घर छोड़ देने वाला त्यागी होता है, लेकिन घर और संसार के मोह को अपने भीतर से निकाल देने वाला वैरागी कहलाता है। मुनियों ने कहा कि महावीर के संदेश की व्यापकता को इस बात से समझा जा सकता है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी के लिए है, अग्नि सबका भोजन पकाती है, जल सबकी प्यास बुझाता है और वृक्ष की छाया सभी को मिलती है। उसी तरह महावीर और उनका संदेश भी सभी के लिए है।