जालौन में लोडर की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत, साथी कानपुर रेफर

मंटू का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। दोनों युवक शेरघाट में एक मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। रविवार को काम खत्म करने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव तिरावली लौट रहे थे। चंद्रपुरा गांव के पास बघावली की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे लोडर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे।

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