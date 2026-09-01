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जालौन में लोडर की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत, साथी कानपुर रेफर

Tue, 01 Sep 2026 10:49 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 01 Sep 2026 10:49 AM IST
सार

Jalaun News: कुठौंद थाना क्षेत्र की शंकरपुर चौकी के चंद्रपुरा गांव के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दो मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार कुलदीप पुत्र अयोध्या प्रसाद (32) निवासी तिरावली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मंटू दोहरे पुत्र बाबूराम (28) गंभीर रूप से घायल हो गया।

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Loader Hits Bike in Jalaun, Labourer Dies and Companion Seriously Injured
लोडर की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मंटू का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। दोनों युवक शेरघाट में एक मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। रविवार को काम खत्म करने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव तिरावली लौट रहे थे। चंद्रपुरा गांव के पास बघावली की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे लोडर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे।

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हादसे में कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई गई। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया।

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कुलदीप शादीशुदा था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी और बच्चों समेत परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही शंकरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुलदीप के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे में शामिल लोडर और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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