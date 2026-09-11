फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Lightning Strike Kills Farmer, Six Goats Die After Tree Branch Falls in Jalaun

जालौन: पेड़ के नीचे बारिश से बचने बैठे किसान पर गिरी बिजली, मौत; छह बकरियां भी दबीं

Fri, 11 Sep 2026 05:31 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 11 Sep 2026 05:31 PM IST
सार

Orai News: बारिश के बीच डकोर कोतवाली क्षेत्र के खरका गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। किसान बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी तेज कड़कड़ाहट के साथ पेड़ पर बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन
Lightning Strike Kills Farmer, Six Goats Die After Tree Branch Falls in Jalaun
आकाशीय बिजली से किसान की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खरका निवासी देशराज (55) शुक्रवार को बकरियां चराने के लिए गांव के बाहर खेतों की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पास में खड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर बाद तेज आवाज के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने के कारण पेड़ की एक भारी डाल भी टूटकर नीचे गिर गई। इसके नीचे खड़ी छह बकरियां दब गईं और उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन

बारिश थमने पर लोगों को हुई घटना की जानकारी

बारिश बंद होने के बाद आसपास के लोगों की नजर पेड़ के नीचे पड़े किसान और मृत बकरियों पर पड़ी। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बेटे सियाराम और धर्मपाल समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। किसान की मौत से गांव में मातम पसरा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

छह बकरियों की मौत से आर्थिक नुकसान

हादसे में किसान की जान जाने के साथ परिवार को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। छह बकरियों की मौत से परिवार को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।

विज्ञापन

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

परिजनों ने घटना की सूचना डकोर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस और प्रशासन की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। बारिश के दौरान हुए इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed