जालौन: पेड़ के नीचे बारिश से बचने बैठे किसान पर गिरी बिजली, मौत; छह बकरियां भी दबीं

खरका निवासी देशराज (55) शुक्रवार को बकरियां चराने के लिए गांव के बाहर खेतों की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह पास में खड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर बाद तेज आवाज के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली गिरने के कारण पेड़ की एक भारी डाल भी टूटकर नीचे गिर गई। इसके नीचे खड़ी छह बकरियां दब गईं और उनकी मौत हो गई।

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