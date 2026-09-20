Kanpur News: आईआईटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ

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कानपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को आईआईटी कानपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को विकसित भारत के निर्माण के साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 17 अक्तूबर तक कानपुर समेत क्षेत्र के विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने आईआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की स्मार्ट ग्रिड लैब का निरीक्षण किया। प्रो. अंकुश शर्मा, पद्मश्री प्रो. आशुतोष शर्मा, प्रो. प्रबोध बाजपेयी और पीएचडी छात्रों ने ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे शोध व तकनीकी कार्यों की जानकारी दी। डॉ. सहस्रबुद्धे ने कहा कि देश को सर्विस प्रोवाइडर के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से समस्याओं की पहचान कर तकनीकी समाधान विकसित करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय संयोजक वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में छात्रों और आईआईटी प्रोफेसरों के बीच संवाद कराया जाएगा। कार्यक्रम में शुभम त्रिवेदी, मनीष गुप्ता, कार्तिकेय दीक्षित आदि मौजूद रहे। (ब्यूरो)