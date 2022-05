{"_id":"6271dace3aa9560eae3d145a","slug":"land-mafia-will-be-cracked-down-in-uttar-pradesh-commissionerate-police-has-so-far-marked-300","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भू-माफियाओं पर कसेगी नकेल: पांच सालों में कई गुना बढ़े भू-माफिया, कमिश्नरी पुलिस ने अब तक 300 को किया चिह्नित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 04 May 2022 07:16 AM IST