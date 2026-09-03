Kanpur News: फंदे से लटकता मिला मजदूर का शव, हत्या का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 03 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
शिवली। नगर के राम नगर वार्ड में बुधवार सुबह एक मजदूर का शव घर के बरामदे में रस्सी के फंदे से लटकता मिला। मौके पर पहुंची मजदूर की बहन ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं।
रनियां निवासी पूजा यादव ने बताया कि राम नगर शिवली निवासी भाई मनीष उर्फ गोलू यादव (35) की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। आरोप लगाया कि भाई की जमीन हड़पने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग कई बार जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। रक्षाबंधन को भाई की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। मंगलवार को भाई पत्नी व बच्चों को लेने ससुराल गया था। आरोप लगाया कि वहां ससुराल पक्ष लोगों ने उसको जान से मारने का प्रयास किया। भाई वहां से किसी तरह भाग कर घर आया और फोन कर उसे पूरी घटना की जानकारी दी।
आरोप है कि रात में ससुरालीजन ने राम नगर आकर भाई की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया। अनहोनी पर परिजन बिलखते रहे। पुलिस ने छानबीन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया है। शिवली थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मजदूर ने आत्महत्या की है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
रनियां निवासी पूजा यादव ने बताया कि राम नगर शिवली निवासी भाई मनीष उर्फ गोलू यादव (35) की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। आरोप लगाया कि भाई की जमीन हड़पने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग कई बार जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं। रक्षाबंधन को भाई की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। मंगलवार को भाई पत्नी व बच्चों को लेने ससुराल गया था। आरोप लगाया कि वहां ससुराल पक्ष लोगों ने उसको जान से मारने का प्रयास किया। भाई वहां से किसी तरह भाग कर घर आया और फोन कर उसे पूरी घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन
आरोप है कि रात में ससुरालीजन ने राम नगर आकर भाई की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया। अनहोनी पर परिजन बिलखते रहे। पुलिस ने छानबीन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया है। शिवली थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मजदूर ने आत्महत्या की है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन