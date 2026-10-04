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कानपुर में केस्को की पहल: साैर ऊर्जा के लिए लगेंगे सेवा सेतु शिविर, मिलेगी सब्सिडी और पंजीकरण जैसी जानकारियां

Sun, 04 Oct 2026 10:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 04 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

Kanpur News: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए केस्को सेवा सेतु शिविरों का आयोजन करेगा। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने, सब्सिडी, ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। 

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KESCO initiative in Kanpur Seva Setu camps to be organized for solar energy
केस्को कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति उपभोक्ताओं को जागरुक करने और सोलर रुफटॉप संयंत्र लगाने के लिए केस्को की ओर से सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में उपभोक्ताओं को सब्सिडी, ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया और सोलर रुफटॉप संयंत्र की स्थापना संबंधी जानकारी दी जाएगी।

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केस्को मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि इच्छुक उपभोक्ता पांच अक्तूबर को दहेली सुजानपुर हेल्पडेस्क, 12 को नौबस्ता हेल्प डेस्क और 15 को केशवपुरम हेल्पडेस्क पर पहुंचकर पंजीकरण और आवेदन करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, बिजली बिल और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।

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